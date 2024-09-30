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Комитет по вопросам финансов рассмотрит законопроект о повышении налогов в пятницу

Комитет по вопросам финансов рассмотрит законопроект о повышении налогов в пятницу

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 08:10  •  1089 просмотра

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Комитет ВР по вопросам финансов планирует рассмотреть правительственный законопроект 11416д о повышении налогов в эту пятницу. Законопроект предусматривает увеличение налогов на 58 млрд грн в 2023 году и 137 млрд грн в 2024 году.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в эту пятницу рассмотрит правительственный законопроект 11416д, который предусматривает рекордное повышение налогов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram, пишет УНН.

Рассмотрение в Комитете правительственного законопроекта о (рекордном) повышении налогов 11416д ко второму чтению запланировано на эту пятницу. Пока еще поступают правки, и уже очевидно, что их будет очень много

- написал Железняк.

По его словам, уже через неделю законопроект будет вынесен в зал на голосование Парламента.

Также на этом Комитете будет заслушано Налоговую, Таможню и БЭБ по вопросам состояния работы по детенизации рынка электроники

- добавил нардеп.

Напомним 

Во вторник, 17 сентября, Верховная Рада Украины 241 голосом «За» поддержала в первом чтении законопроект №11416д об увеличении налоговв на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
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