Комитет по вопросам финансов рассмотрит законопроект о повышении налогов в пятницу

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в эту пятницу рассмотрит правительственный законопроект 11416д, который предусматривает рекордное повышение налогов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram, пишет УНН.

Рассмотрение в Комитете правительственного законопроекта о (рекордном) повышении налогов 11416д ко второму чтению запланировано на эту пятницу. Пока еще поступают правки, и уже очевидно, что их будет очень много - написал Железняк.

По его словам, уже через неделю законопроект будет вынесен в зал на голосование Парламента.

Также на этом Комитете будет заслушано Налоговую, Таможню и БЭБ по вопросам состояния работы по детенизации рынка электроники - добавил нардеп.

Напомним

Во вторник, 17 сентября, Верховная Рада Украины 241 голосом «За» поддержала в первом чтении законопроект №11416д об увеличении налоговв на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.