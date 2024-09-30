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Профільний комітет розгляне законопроєкт про підвищення податків у п'ятницю

Профільний комітет розгляне законопроєкт про підвищення податків у п'ятницю

Київ • УНН

 • 46486 перегляди

Комітет ВР з питань фінансів планує розглянути урядовий законопроєкт 11416д про підвищення податків цієї п'ятниці. Законопроєкт передбачає збільшення податків на 58 млрд грн у 2023 році та 137 млрд грн у 2024 році.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики цієї п’ятниці розгляне урядовий законопроєкт 11416д, який передбачає рекордне підвищення податків.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram, пише УНН.

Розгляд в Комітеті урядового законопроєкту про (рекордне) підвищення податків 11416д до другого читання запланований на цю пʼятницю. Поки ще надходять правки, і вже очевидно що їх буде дуже багато

- написав Железняк.

За його словами, вже через тиждень законопроєкт буде винесений в залу на голосування Парламенту.

Також на цьому Комітеті буде заслухано Податкову, Митницю та БЕБ з питань стану роботи щодо детінізації ринку електроніки

- додав нардеп.

Нагадаємо 

У вівторок, 17 вересня, Верховна Рада України 241 голосом "За" підтримала у першому читанні законопроєкт №11416д щодо збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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