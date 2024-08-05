Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект 11379-д, который предусматривает запрет на мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, которые могли попасть в армию из-за юридической коллизии в законодательстве. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Только что Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект 11379-д. Законопроект запрещает мобилизацию не только ограниченно годных от 18 до 25 лет, но тех, кто не прошел срочную службу или кто не имеет военной кафедры - заявил нардеп

По его словам, в документе также предусмотрено право на увольнение для тех, кого успели мобилизовать, из-за юридической коллизии.

И теперь этот документ должны рассмотреть в сессионном зале - подытоживает Гончаренко.

Напомним

Народный депутат Роман Костенко заявил, что комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработал законопроект, который должен исправить законодательную коллизию, когда мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могли быть мобилизованы в ряды ВСУ.

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