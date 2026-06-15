Комиссар ЕС назвала сроки открытия шести переговорных кластеров о вступлении в ЕС для Украины

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос рассчитывает уже в июле открыть еще пять переговорных кластеров для Украины в рамках процесса вступления в ЕС - в итоге 6 до конца июля, о чем сказала, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН.

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"Так что сегодня действительно будет или есть мега-день или мега-понедельник для процесса расширения. Мы сделаем первый крупнейший шаг для Украины и Молдовы после того, как они получили статус кандидата в 2023 году. Итак, наконец-то, наконец-то мы сможем открыть кластер 1 для обеих стран. Почему? Потому что они выполнили свои обязательства. (...) И если они выполнили свои обязательства, мы также должны их выполнить", - отметила Кос.

Вот почему я ожидаю, что мы откроем все остальные 5 кластеров в июле, и это также хорошая новость - отметила комиссар ЕС.

На вопрос, готовы ли ЕС и Украина к этому, Кос указала: "Да, мы благодаря так называемому фронтлоудингу (frontloading) в прошлом, как вы знаете, мы неофициально открывали кластер перед началом в ноябре прошлого года, поэтому с процессом фронтлоудинга на техническом уровне мы готовы".

"Конечно, как вы знаете, нам нужно получить зеленый свет от государств-членов, чтобы иметь возможность продолжать, но я настроена позитивно", - подчеркнула еврокомиссар.

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