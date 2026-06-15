Комиссар ЕС назвала сроки открытия шести переговорных кластеров о вступлении в ЕС для Украины

$44.810.1151.860.02
ukenru
Эксклюзив
12:14 • 5168 просмотра
Как сделка между США и Ираном может повлиять на войну в Украине - эксперт объяснил риски и возможности
Эксклюзив
15 июня, 03:11 • 23507 просмотра
россия ударила по Успенскому собору Киево-Печерской лавры — эксклюзивное видеоVideo
Эксклюзив
15 июня, 02:32 • 50716 просмотра
Последствия атаки на Киев: горят МАФы на Шулявке, под ударом киностудия имени ДовженкоVideo
Эксклюзив
14 июня, 23:27 • 59099 просмотра
Комбинированная атака на Киев: жители столицы массово спускаются в метроPhoto
14 июня, 22:00 • 54226 просмотра
"Пусть течет нефть": США и Иран заключили мирное соглашение о прекращении военных операций
14 июня, 15:42 • 76252 просмотра
Есть хорошие идеи, которые могут приблизить мир: Зеленский анонсировал встречу с Трампом на саммите G7
14 июня, 12:15 • 61151 просмотра
Дожди, грозы и даже град — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
14 июня, 09:15 • 61669 просмотра
Украина поразила нефтяной объект РФ в 700 километрах от границы — ЗеленскийPhotoVideo
Эксклюзив
14 июня, 08:31 • 50867 просмотра
Астрологический прогноз 15-21 июня 2026 года: неделя любви, вдохновения и больших возможностей
Эксклюзив
14 июня, 07:33 • 37791 просмотра
Всемирный день донора крови - в Украине растет культура донорства и поддержки пациентовPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
4м/с
48%
744мм
Популярные новости
Навроцкий выдвинул условие Зеленскому для сохранения ордена Белого Орла — Rzeczpospolita15 июня, 04:15 • 11787 просмотра
В ЕС и G7 отреагировали на удар рф по Лавре - первые заявления07:57 • 40242 просмотра
Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета10:04 • 19398 просмотра
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo11:38 • 6200 просмотра
История и особенности французской кухниPhoto11:54 • 10230 просмотра
публикации
Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь13:07 • 3202 просмотра
История и особенности французской кухниPhoto11:54 • 10257 просмотра
Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета10:04 • 19426 просмотра
Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"13 июня, 19:56 • 102235 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины13 июня, 13:50 • 126183 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Харьков
Франция
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo11:38 • 6264 просмотра
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 72374 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 71951 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 76469 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 129402 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Техника
MIM-104 Patriot

Комиссар ЕС назвала сроки открытия шести переговорных кластеров о вступлении в ЕС для Украины

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Марта Кос планирует открыть шесть переговорных кластеров для Украины до июля. Техническая готовность уже подтверждена благодаря выполнению необходимых условий.

Комиссар ЕС назвала сроки открытия шести переговорных кластеров о вступлении в ЕС для Украины

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос рассчитывает уже в июле открыть еще пять переговорных кластеров для Украины в рамках процесса вступления в ЕС - в итоге 6 до конца июля, о чем сказала, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН.  

Детали

"Так что сегодня действительно будет или есть мега-день или мега-понедельник для процесса расширения. Мы сделаем первый крупнейший шаг для Украины и Молдовы после того, как они получили статус кандидата в 2023 году. Итак, наконец-то, наконец-то мы сможем открыть кластер 1 для обеих стран. Почему? Потому что они выполнили свои обязательства. (...) И если они выполнили свои обязательства, мы также должны их выполнить", - отметила Кос.

Вот почему я ожидаю, что мы откроем все остальные 5 кластеров в июле, и это также хорошая новость

- отметила комиссар ЕС.

На вопрос, готовы ли ЕС и Украина к этому, Кос указала: "Да, мы благодаря так называемому фронтлоудингу (frontloading) в прошлом, как вы знаете, мы неофициально открывали кластер перед началом в ноябре прошлого года, поэтому с процессом фронтлоудинга на техническом уровне мы готовы".

"Конечно, как вы знаете, нам нужно получить зеленый свет от государств-членов, чтобы иметь возможность продолжать, но я настроена позитивно", - подчеркнула еврокомиссар.

В ЕС заявили, что время атаки РФ на Украину в день открытия переговоров о вступлении в ЕС "говорит само за себе"15.06.26, 11:32 • 2986 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Совет Европейского Союза
Европейская комиссия
Украина
Молдова