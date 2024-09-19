Комбинированная ночная атака рф на Харьков: показали последствия

В ночь на 19 сентября российские войска атаковали Харьков ракетами и КАБами, в трех районах города зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. Последствия показали в областной прокуратуре в Telegram, передает УНН.

18 сентября около 23:50 вооруженные силы рф нанесли ракетные удары по Шевченковскому району Харькова. Полностью сгорели две хозяйственные постройки. В близлежащих многоквартирных жилых домах повреждены фасады, выбиты окна. По предварительным данным, атаки по городу враг совершил тремя ракетами типа С-400.

19 сентября ориентировочно в 4:50 войска рф ударили по Харькову из авиации.

В Индустриальном районе повреждены школа, детский сад и девятиэтажный жилой дом.

В Салтовском районе повреждены здания гражданского предприятия, а также административное помещение депо метрополитена.

Из изъятых обломков правоохранителями предварительно установлено, что для обстрелов враг применил КАБ-250 с модулем УМПК.

Под процессуальным руководством Шевченковской, Немышлянской и Салтовской окружных прокуратур г. Харькова начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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