Комбінована нічна атака рф на Харків: показали наслідки

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Київ • УНН

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Російські війська атакували Харків ракетами С-400 та авіабомбами КАБ-250. Пошкоджено цивільні об'єкти в трьох районах міста, включаючи школу, дитсадок та житлові будинки.

У ніч на 19 вересня російські війська атакували Харків ракетами та КАБами, в трьох районах міста зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Наслідки показали в обласній прокуратурі у Telegram, передає УНН.

18 вересня близько 23:50 збройні сили рф завдали ракетні удари по Шевченківському району Харкова. Повністю згоріли дві господарчі споруди. У прилеглих багатоквартирних житлових будинках пошкоджено фасади, вибито вікна. За попередніми даними, атаки по місту ворог здійснив трьома ракетами типу С-400.

19 вересня орієнтовно о 4:50 війська рф вдарили по Харкову з авіації.

В Індустріальному районі пошкоджено школу, дитячий садок та девʼятиповерховий житловий будинок.

У Салтівському районі пошкоджено будівлі цивільного підприємства, а також адміністративне приміщення депо метрополітену.

З вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що для обстрілів ворог застосував КАБ-250 з модулем УМПК.

За процесуального керівництва Шевченківської, Немишлянської та Салтівської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Шестеро людей постраждали через ранковий удар рф по Куп'янську, у Харкові пошкоджена школа та дитячий садок 19.09.24, 08:56 • 14081 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
raketna-systema-s-400Ракетна система С-400
ukrainaУкраїна
kharkivХарків

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