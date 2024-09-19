Комбінована нічна атака рф на Харків: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська атакували Харків ракетами С-400 та авіабомбами КАБ-250. Пошкоджено цивільні об'єкти в трьох районах міста, включаючи школу, дитсадок та житлові будинки.
У ніч на 19 вересня російські війська атакували Харків ракетами та КАБами, в трьох районах міста зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Наслідки показали в обласній прокуратурі у Telegram, передає УНН.
18 вересня близько 23:50 збройні сили рф завдали ракетні удари по Шевченківському району Харкова. Повністю згоріли дві господарчі споруди. У прилеглих багатоквартирних житлових будинках пошкоджено фасади, вибито вікна. За попередніми даними, атаки по місту ворог здійснив трьома ракетами типу С-400.
19 вересня орієнтовно о 4:50 війська рф вдарили по Харкову з авіації.
В Індустріальному районі пошкоджено школу, дитячий садок та девʼятиповерховий житловий будинок.
У Салтівському районі пошкоджено будівлі цивільного підприємства, а також адміністративне приміщення депо метрополітену.
З вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що для обстрілів ворог застосував КАБ-250 з модулем УМПК.
За процесуального керівництва Шевченківської, Немишлянської та Салтівської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Шестеро людей постраждали через ранковий удар рф по Куп'янську, у Харкові пошкоджена школа та дитячий садок 19.09.24, 08:56 • 14081 перегляд