Командующий ЦАХАЛа: Война против ХАМАСа продолжается, несмотря на вывод войск из Газы

Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что, несмотря на вывод войск из сектора Газа, война против ХАМАСа продолжается и еще далека от завершения, сообщает в воскресенье The Times of Israel, передает УНН.

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Он также сказал, что ЦАХАЛ будет знать, как вернуться к боевым действиям в случае перемирия в рамках соглашения по освобождению заложников, и что возвращение заложников является более срочным делом, чем другие цели.

Мы ведем эту войну по-другому, она отличается от предыдущих заявил Халеви в заявлении для прессы, посвященном шести месяцам с момента наступления ХАМАСа 7 октября.

"Война в Газе продолжается, и мы далеки от ее прекращения. Высокопоставленные чиновники ХАМАСа все еще скрываются. Рано или поздно мы доберемся до них. Мы достигаем прогресса, продолжаем убивать все больше террористов и командиров и уничтожать все больше инфраструктур террора, в том числе и прошлой ночью", - сказал он.

Мы не оставим бригады ХАМАСа активными ни в одной части сектора. У нас есть планы, и мы будем действовать, когда решим". Одновременно с наступательными действиями мы разрешаем ввоз гуманитарной помощи в сектор. ХАМАС заинтересован в том, чтобы создать гуманитарный кризис в Газе, чтобы добиться прекращения войны заявил Халеви.

По его словам, "ХАМАС пытается взять под контроль гуманитарную помощь и препятствует ее распределению, чтобы вернуться и контролировать сектор Газа, этого не должно произойти".

Поэтому мы продолжаем ликвидировать военный и правительственный потенциал ХАМАСа, чтобы добиться... стабильности в регионе продолжил Халеви.

Напомним,

Как сообщалось ранее, Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье отвела все подразделения с юга сектора Газа, на месте осталась только одна израильская армейская бригада, в задачи которой входит обеспечение безопасности коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газа. Вывод войск произошел через четыре месяца после начала боев в районе города Хан-Юнис и через полгода после того, как движение ХАМАС совершило нападение на Израиль.

Израиль выведет часть войск из южных регионов Сектора Газа