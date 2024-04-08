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Командующий ЦАХАЛа: Война против ХАМАСа продолжается, несмотря на вывод войск из Газы
Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что, несмотря на вывод войск из Газы, война против ХАМАСа продолжается и далека от завершения: планируется уничтожить высокопоставленных чиновников ХАМАСа, которые все еще скрываются, а также оставшуюся инфраструктуру террора.
Илон Маск обвинил судью Верховного суда Бразилии в "бесстыдной измене", ему ответили
Илон Маск обвинил судью Верховного суда Бразилии в "бесстыдной измене" и отказался выполнять требования удалить популярные аккаунты без объяснения причин, рискуя огромными штрафами ради отстаивания свободы слова над прибылью в Бразилии.
РДК завершил горячую фазу операции на территории России
Четверо бойцов Добровольческого украинского корпуса погибли в боях с российской армией после завершения горячей фазы их военной операции в России.
Возле Мозамбика произошла кораблекрушение: по меньшей мере 90 погибших
По меньшей мере 91 человек, в том числе много детей, погибли, когда переполненный самодельный паром затонул у северного побережья Мозамбика.
The Economist: Москва стремится превратить Харьков в "серую зону", непригодную для жизни
Россия стремится превратить Харьков в непригодную для жизни гражданского населения "серую зону" с помощью интенсивных бомбардировок, тогда как Украина обещает защищать город и ищет западные системы противовоздушной обороны для противодействия угрозе.
На Киевщине работает ППО
Силы ПВО работают по целям на Киевщине. В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, передает УНН.
Россияне обстреляли Часов Яр, один человек погиб
Российские военные обстреляли Часов Яр и Елизаветовку в Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.
Враг атакует дронами, в Одесской области работала ПВО, в Киевской области объявили тревогу
Вражеские ударные беспилотники были замечены в разных регионах Украины, что привело к развертыванию противовоздушной обороны в Одессе и поднятию по тревоге в Киевской области.
Ирак будет отправлять топливо в Газу
Ирак пришлёт 10 миллионов литров горючего и окажет медицинскую помощь раненым палестинцам в Газе, чтобы поддержать палестинский народ в условиях нехватки горючего и конфликта.
В доме мэра французского города нашли 70 кг каннабиса в доме мэра французского города
70 кг каннабиса нашли в доме Джамилы Хабсави, мэра французского города Аваллон, во время обыска, проведенного жандармами в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.