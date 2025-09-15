$41.310.00
03:31 • 1864 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
01:55 • 9762 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 18267 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 41792 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 66030 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 101029 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 84133 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 82770 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 45807 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 84387 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink

Киев • УНН

 • 3392 просмотра

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о приостановке работы Starlink вдоль всего фронта, а позже - о постепенном ее восстановлении.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о приостановке работы Starlink вдоль всего фронта, а затем - о постепенном ее восстановлении, пишет УНН.

Детали

"Снова лег Starlink вдоль всего фронта. 07:28 кч", - написал Бровди в Telegram.

А затем добавил: "По состоянию на 08:02 постепенно восстанавливается".

"Повторился глобальный сбой на SpaceX", - отметил Бровди.

Юлия Шрамко

