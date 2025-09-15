Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о приостановке работы Starlink вдоль всего фронта, а затем - о постепенном ее восстановлении, пишет УНН.

"Снова лег Starlink вдоль всего фронта. 07:28 кч", - написал Бровди в Telegram.

А затем добавил: "По состоянию на 08:02 постепенно восстанавливается".

"Повторился глобальный сбой на SpaceX", - отметил Бровди.

