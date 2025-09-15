Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink

$41.310.00
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 17547 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 40001 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 64994 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 100057 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 83346 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 82432 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 45563 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 83571 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 74114 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40752 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Популярнi новини
Трамп: я не подобаюсь розумним людям14 вересня, 20:03 • 4190 перегляди
"Повернувся до України": в Румунії пояснили, чому винищувачі F-16 не збили російський дрон14 вересня, 21:07 • 3602 перегляди
Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу14 вересня, 23:13 • 4940 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto00:48 • 6040 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори01:55 • 7844 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 88083 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 60307 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 57020 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 83573 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 53907 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Сергій Брін
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Німеччина
Велика Британія
УНН Lite
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 18289 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 25390 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 74114 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 57841 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 106410 перегляди
Актуальне
Bild
Іскандер (ОТРК)
The Times
E-6 Mercury
Детонатор

Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про призупинку роботи Starlink вздовж всього фронту, а пізніше - про поступове її відновлення.

Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про призупинку роботи Starlink вздовж всього фронту, а згодом - про поступове її відновлення, пише УНН.

Деталі

"Знов ліг Starlink вздовж всього фронту. 07:28 кч", - написав Бровді у Telegram.

А згодом додав: "Станом на 08:02 поступово відновлюється".

"Повторився глобальний збій на SpaceX", - зазначив Бровді.

Starlink не працює по всьому фронту в Україні, по світу також фіксують збої24.07.25, 22:55 • 12656 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніТехнології
Starlink
SpaceX