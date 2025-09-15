Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про призупинку роботи Starlink вздовж всього фронту, а пізніше - про поступове її відновлення.
Деталі
"Знов ліг Starlink вздовж всього фронту. 07:28 кч", - написав Бровді у Telegram.
А згодом додав: "Станом на 08:02 поступово відновлюється".
"Повторився глобальний збій на SpaceX", - зазначив Бровді.
