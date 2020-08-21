Командование Медицинских сил превратили в "центр" коррупции и не без ведома руководства ВСУ - Жданов

Более того, по его словам, все это происходило не без ведома высшего руководства армии.

"Ну нельзя прятать схемы от вышестоящего командования", - говорит эксперт и объясняет, что КМС было создано для соответствия стандартам НАТО.

"Сделали хорошее дело - Командование Медицинских сил, все как в натовских странах, начали сосредоточивать все в одни руки, систему управления, обеспечения закупок. Но туда пришли люди, которые привлекли за собой коррупционные схемы, и им гораздо легче работать, потому что все централизованно и все идет через одну дверь и легче контролировать", - говорит Жданов.

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По его словам, то, что в новосозданном командовании сосредоточились все коррупционные схемы, сомнений не вызывает.

"То, что там сосредоточились все коррупционные схемы - в этом нет сомнения, к сожалению. Это специфика нашей страны - мы не начинаем создавать, в результате получается "КПСС". Это особенности нашего государства и ВСУ, в том числе.

Структура нормальная и может работать. Но нам надо поучиться заниматься борьбой с коррупцией, не в лозунгах. И "рыба гниет с головы". Если начнутся судебные преследования и реальные приговоры за коррупцию в высших эшелонах власти - снизу коррупция прекратится автоматически", - резюмировал он.

Заметим, что командование медицинских сил ВСУ в Вооруженных Силах Украины в феврале возглавил генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко.

А подчиняется КМС непосредственно главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку. Последний уже попытался отмежеваться от коррупционного скандала и заявил, что "высокое доверие общества к Вооруженным силам недопустимо подрывать коррупционными деяниями".

Напомним, ранее эксперты обвиняли Хомчака в уничтожении военного потенциала украинской армии, и артиллерии, в частности, из-за предлагаемой им "кадровой реформы ВСУ".