Командування Медичних сил перетворили в "осередок" корупції і не без відома керівництва ЗСУ - Жданов

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Учора СБУ повідомила про причетність керівництва управління Командування Медичних сил до вимагання та отримання хабара в 1 млн грн. Гроші вимагали за проведення закупівлі медичних масок. І хоча така структура, як Командування Медичних сил, була утворена всього лишень у лютому поточного року, вона вже стигла перетворитися на черговий корупційний осередок ЗСУ. Про це УНН заявив військовий експерт Олег Жданов.