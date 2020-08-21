Командування Медичних сил перетворили в "осередок" корупції і не без відома керівництва ЗСУ - Жданов
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Учора СБУ повідомила про причетність керівництва управління Командування Медичних сил до вимагання та отримання хабара в 1 млн грн. Гроші вимагали за проведення закупівлі медичних масок. І хоча така структура, як Командування Медичних сил, була утворена всього лишень у лютому поточного року, вона вже стигла перетворитися на черговий корупційний осередок ЗСУ. Про це УНН заявив військовий експерт Олег Жданов.
Ба більше, за його словами, все це відбувалося не без відома найвищого керівництва армії.
"Ну не можна ховати схеми від вищестоящого командування", - каже експерт і пояснює, що КМС було утворено задля відповідності стандартам НАТО.
"Зробили гарну справу - Командування Медичних сил, все як у НАТІвських країнах, почали зосереджувати все в одні руки, систему управління, забезпечення закупівель. Але ж туди прийшли люди, які притягнули за собою корупційні схеми, і їм набагато легше працювати, бо все централізовано і все йде через одні двері і легше контролювати", - говорить Жданов.
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За його словами, те що у новоствореному командуванні зосередилися всі корупційні схеми, сумнівів не викликає.
"Те, що там зосередилися всі корупційні схеми - в цьому немає сумніву, на жаль. Це специфіка нашої країни - що ми не починаємо створювати, в результаті виходить "КПСС". Це особливості нашої держави і ЗСУ, в тому числі.
Структура нормальна і може працювати. Але нам треба початися займатися боротьбою з корупцією, не на гаслах. І "риба гниє з голови". Якщо почнуться судові переслідування і реальні вироки за корупцію у вищих ешелонах влади - знизу корупція припиниться автоматично", - резюмував він.
Зауважимо, що командування медичних сил ЗСУ в Збройних Силах України у лютому очолив генерал-майора медичної служби Ігоря Хоменка.
А підпорядковується КМС безпосередньо головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку. Останній вже спробував відмежуватися від корупційного скандалу і заявив, що "високу довіру суспільства до Збройних сил неприпустимо підривати корупційними діяннями".
Нагадаємо, раніше експерти звинувачували Хомчака у знищенні військового потенціалу української армії, та артилерії, зокрема, через пропоновану ним "кадрову реформу ЗСУ".