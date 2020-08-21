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Командування Медичних сил перетворили в "осередок" корупції і не без відома керівництва ЗСУ - Жданов

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Учора СБУ повідомила про причетність керівництва управління Командування Медичних сил до вимагання та отримання хабара в 1 млн грн. Гроші вимагали за проведення закупівлі медичних масок. І хоча така структура, як Командування Медичних сил, була утворена всього лишень у лютому поточного року, вона вже стигла перетворитися на черговий корупційний осередок ЗСУ. Про це УНН заявив військовий експерт Олег Жданов.

Командування Медичних сил перетворили в "осередок" корупції і не без відома керівництва ЗСУ - Жданов

Ба більше, за його словами, все це відбувалося не без відома найвищого керівництва армії.

"Ну не можна ховати схеми від вищестоящого командування", - каже експерт і пояснює, що КМС було утворено задля відповідності стандартам НАТО.

"Зробили гарну справу - Командування Медичних сил, все як у НАТІвських країнах, почали зосереджувати все в одні руки, систему управління, забезпечення закупівель. Але ж туди прийшли люди, які притягнули за собою корупційні схеми, і їм набагато легше працювати, бо все централізовано і все йде через одні двері і легше контролювати", - говорить Жданов.

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За його словами, те що у новоствореному командуванні зосередилися всі корупційні схеми, сумнівів не викликає.

"Те, що там зосередилися всі корупційні схеми - в цьому немає сумніву, на жаль. Це специфіка нашої країни - що ми не починаємо створювати, в результаті виходить "КПСС". Це особливості нашої держави і ЗСУ, в тому числі.

Структура нормальна і може працювати. Але нам треба початися займатися боротьбою з корупцією, не на гаслах. І "риба гниє з голови". Якщо почнуться судові переслідування і реальні вироки за корупцію у вищих ешелонах влади - знизу корупція припиниться автоматично", - резюмував він.

Зауважимо, що командування медичних сил ЗСУ в Збройних Силах України у лютому очолив генерал-майора медичної служби Ігоря Хоменка.

А підпорядковується КМС безпосередньо головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку. Останній вже спробував відмежуватися від корупційного скандалу і заявив, що "високу довіру суспільства до Збройних сил неприпустимо підривати корупційними діяннями".

Нагадаємо, раніше експерти звинувачували Хомчака у знищенні військового потенціалу української армії, та артилерії, зокрема, через пропоновану ним "кадрову реформу ЗСУ".

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