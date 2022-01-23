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Командующего ВМС Германии внесли в базу " Миротворца” за высказывания о Крыме

Командующего ВМС Германии внесли в базу " Миротворца” за высказывания о Крыме

Киев • УНН

 • 23866 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Командующего Военно-морских сил Германии Кая-Ахима Шенбаха внесли в базу “Миротворца” за высказывания о том, что Крым уже не будет украинским. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные базы.

Детали

Отмечается, что Шенбах внесен в базу за “участие в актах гуманитарной агрессии против Украины и участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками”.

Что было раньше

Командующий военно-морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим заявил о том, что Крым для Украины уже потерян и он якобы “никогда не вернется” в состав государства.

На фоне скандала он подал в отставку.

В посольстве Украины поздравили отставку Шенбана, однако заявили, что для восстановления доверия этого недостаточно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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