Командувача ВМС Німеччини внесли у базу “Миротворця” за висловлювання про Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха внесли у базу “Миротворця” за висловлювання про те, що Крим вже не буде українським. Про це пише УНН із посиланням на дані бази.
Деталі
Зазначається, що Шенбах внесений у базу за “участь у актах гуманітарної агресії проти України та участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками”.
Що було раніше
Командувач військово-морськими силами Німеччини, віце-адмірал Кай-Ахім заявив про те, що Крим для України вже втрачено і він нібито “ніколи не повернеться” до складу держави.
На тлі скандалу він подав у відставку.
У посольстві України привітали відставку Шенбана, однак заявили, що для відновлення довіри цього недостатньо.