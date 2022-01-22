Глава ВМС Німеччини подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Командувач військово-морськими силами Німеччини, віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах йде у відставку. Рішення військовий прийняв після скандалу, викликаного його словами про те, що Крим для України вже втрачено і він нібито “ніколи не повернеться” до складу держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.
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Заяву про звільнення Шенбаха вже прийняли міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт і генеральний інспектор збройних сил Еберхард Цорн.
За інформацією видання, замість нього повинен бути призначений його наступник - контр-адмірал Ян Крістіан Каак, який зараз виконує обов'язки заступника командувача ВМС ФРН.