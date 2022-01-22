Глава ВМС Німеччини подав у відставку

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Заяву про звільнення Шенбаха вже прийняли міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт і генеральний інспектор збройних сил Еберхард Цорн.

За інформацією видання, замість нього повинен бути призначений його наступник - контр-адмірал Ян Крістіан Каак, який зараз виконує обов'язки заступника командувача ВМС ФРН.