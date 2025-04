Недостатньо для відновлення повної довіри: посол України про відставку командувача ВМС Німеччини

Цитата

“Хоча Україна і вітає своєчасну відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики. Уряд Німеччини має змінити свій курс щодо Києва”, — написав Мельник.

German Arrogance & Megalomania

Though Ukraine welcomes the timely resignation of the Inspector of Navy Kay-Achim Schönbach, this step is not sufficient to restore full trust in German politics. The Government has to change its course towards Kyiv https://t.co/UKDnxMVxaI

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 22, 2022

Раніше

Командувач військово-морськими силами Німеччини, віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах йде у відставку. Рішення військовий прийняв після скандалу, викликаного його словами про те, що Крим для України вже втрачено і він нібито “ніколи не повернеться” до складу держави.