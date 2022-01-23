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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Недостатньо для відновлення повної довіри: посол України про відставку командувача ВМС Німеччини

Недостатньо для відновлення повної довіри: посол України про відставку командувача ВМС Німеччини

Київ • УНН

 • 25537 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Україна вітає відставку командувач Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха у зв'язку із скандалом через його висловлювання про Крим, але для відновлення довіри - цього недостатньо. Про це повідомив український посол в Німеччині Андрій Мельник у Twitter, передає УНН.

Цитата

“Хоча Україна і вітає своєчасну відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики. Уряд Німеччини має змінити свій курс щодо Києва”, — написав Мельник.

German Arrogance & Megalomania
Though Ukraine welcomes the timely resignation of the Inspector of Navy Kay-Achim Schönbach, this step is not sufficient to restore full trust in German politics. The Government has to change its course towards Kyiv https://t.co/UKDnxMVxaI

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 22, 2022

Раніше

Командувач військово-морськими силами Німеччини, віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах йде у відставку. Рішення військовий прийняв після скандалу, викликаного його словами про те, що Крим для України вже втрачено і він нібито “ніколи не повернеться” до складу держави.

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