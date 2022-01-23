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15 марта, 19:03 • 106931 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143888 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123852 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117342 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105051 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101595 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93532 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124416 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Недостаточно для восстановления полного доверия: посол Украины об отставке командующего ВМС Германии

Недостаточно для восстановления полного доверия: посол Украины об отставке командующего ВМС Германии

Киев • УНН

 • 25531 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Украина приветствует отставку командующий Военно-морских сил Германии Кая - Ахима Шенбаха в связи со скандалом из-за его высказываний о Крыме, но для восстановления доверия - этого недостаточно. Об этом сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Хотя Украина и приветствует своевременную отставку командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Правительство Германии должно изменить свой курс в отношении Киева", - написал Мельник.

German Arrogance & Megalomania
Though Ukraine welcomes the timely resignation of the Inspector of Navy Kay-Achim Schönbach, this step is not sufficient to restore full trust in German politics. The Government has to change its course towards Kyivhttps://t.Co/UKDnxMVxaI

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij)January 22, 2022

Ранее

Командующий военно-морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах уходит в отставку. Решение принял военный после скандала, вызванного его словами о том, что Крым для Украины уже потерян и он якобы “никогда не вернется” в состав государства.

Украинские Национальные Новости

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