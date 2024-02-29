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Командовал захватом аэродрома "Бельбек" и Штаба ВМС ВСУ: будут судить командира "Самообороны Севастополя"

Командовал захватом аэродрома "Бельбек" и Штаба ВМС ВСУ: будут судить командира "Самообороны Севастополя"

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 19:20  •  14718 просмотра

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Прокуратура предъявила обвинение руководителю незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" за захват правительственных зданий и содействие российской оккупации Крыма в 2014 году.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя незаконного формирования "Самооборона Севастополя", под руководством которого "самооборонцы" захватывали Штаб Командования ВМС ВСУ и аэродром "Бельбек". Об этом сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя, передает УНН.

Детали

Прокуратура автономии направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", действовавшего на полуострове во время активной фазы оккупации

- говорится в сообщении.

Следствием установлено, что до оккупации Крыма в 2014 году обвиняемый командовал полком морской пехоты 810-й бригады ЧФ РФ и имел опыт ведения боевых действий. В феврале 2014 года он добровольно возглавил НЗФ "Самооборона Севастополя" с целью содействия армии РФ и оккупации крымского полуострова.

Под руководством "самооборонцев" захватывали Штаб Командования ВМС ВСУ, аэродрома "Бельбек", здания органов прокуратуры, милиции и других

Также так называемые защитники строили блокпосты, осуществляли патрулирование и проводили незаконные обыски автомобилей и задерживали украинских граждан.

Накануне проведения незаконного референдума на полуострове, обвиняемый получил от оккупантов огнестрельное оружие и патроны к нему, которые использовались для обеспечения "общественного порядка" во время проведения "голосования

- добавляют в прокуратуре.

"Самооборонец" получил от оккупантов медаль "За освобождение Крыма и Севастополя".

"Действия обвиняемого квалифицированы как: государственная измена, участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 111, ч. 4 ст. 260, ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - резюмируют в прокуратуре.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним

К 15 годам заключения приговорили соратника ликвидированного экс-нардепа Ильи Кивы, который шпионил за комплексами ПВО на Днепропетровщине.

Павел Башинский

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Командував захопленням аеродрому “Бельбек” та Штабу ВМС ЗСУ: судитимуть командира “Самооборони Севастополя”
Commander of the "Sevastopol Self-Defense" to be tried for seizure of Belbek airfield and Ukrainian Navy Headquarters
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Командовал захватом аэродрома "Бельбек" и Штаба ВМС ВСУ: будут судить командира "Самообороны Севастополя"

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