Командував захопленням аеродрому “Бельбек” та Штабу ВМС ЗСУ: судитимуть командира “Самооборони Севастополя”
Київ • УНН
Прокуратура висунула обвинувачення керівнику незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" за захоплення урядових будівель і сприяння російській окупації Криму в 2014 році.
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно керівника незаконного формування "Самооборона Севастополя", під керівництвом якого "самооборонці" захоплювали Штаб Командування ВМС ЗСУ та аеродром "Бельбек". Про це повідомляє прокуратура АР Крим та Севастополя, передає УНН.
Деталі
Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт стосовно керівника незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", що діяло на півострові під час активної фази окупації
Слідством встановлено, що до окупації Криму в 2014 році обвинувачений командував полком морської піхоти 810-ї бригади ЧФ РФ та мав досвід ведення бойових дій. У лютому 2014 року він добровільно очолив НЗФ "Самооборона Севастополя" з метою сприяння армії рф та окупації кримського півострова.
Під керівництвом "самооборонці" захоплювали Штаб Командування ВМС ЗСУ, аеродрому "Бельбек", будівлі органів прокуратури, міліції та інших
Також так звані оборонці будували блокпости, здійснювали патрулювання та проводили незаконні обшуки автомобілів й затримували українських громадян.
Напередодні проведення незаконного референдуму на півострові, обвинувачений отримав від окупантів вогнепальну зброю та патрони до неї, які використовувались задля забезпечення "громадського порядку" під час проведення "голосування
"Самооборонець" отримав від окупантів медаль "За звільнення Криму та Севастополя".
"Дії обвинуваченого кваліфіковано як: державна зрада, участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 111, ч. 4 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК України)", - резюмують п прокуратурі.
Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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