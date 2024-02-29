Соратник киви, який шпигував за комплексами ППО, отримав 15 років тюрми
Київ • УНН
Соратника іллі киви, який шпигував за системами протиповітряної оборони в Дніпропетровській області, засудили до 15 років ув'язнення.
До 15 років ув'язнення засудили соратники ліквідованого екснардепа іллі киви, який шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
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Суд визнав російського агента, який входив до найближчого оточення іллі киви, винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Як повідомляється, засудженим є місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму, який у 2014 році познайомився з кивою. Він очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ.
Після 24 лютого 2022 року чоловік перейшов на прямий зв'язок з представником російської розвідки. Для комунікації використовували анонімні чати в месенджері.
За даними слідства, зловмисник намагався виявити та передавав ворогу локації української ППО поблизу обласного центру.
Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника під час спецоперації на території регіону восени 2022 року.
СБУ стоїть за ліквідацією таких зрадників України, як Кива і Татарський - джерело06.02.24, 18:05 • 23757 переглядiв