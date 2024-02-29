Соратник кивы, который шпионил за комплексами ПВО, получил 15 лет тюрьмы

К 15 годам заключения приговорили соратники ликвидированного экс-нардепа Ильи Кивы, который шпионил за комплексами ПВО на Днепропетровщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Суд признал российского агента, который входил в ближайшее окружение Ильи Кивы, виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Как сообщается, осужденным является местный житель, идеологический сторонник рашизма, который в 2014 году познакомился с кивой. Он возглавлял в Днепре общественное объединение, которое было подконтрольно запрещенной партии ОПЗЖ.

После 24 февраля 2022 года мужчина перешел на прямую связь с представителем российской разведки. Для коммуникации использовали анонимные чаты в мессенджере.

По данным следствия, злоумышленник пытался обнаружить и передавал врагу локации украинской ПВО вблизи областного центра.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника во время спецоперации на территории региона осенью 2022 года.

СБУ стоит за ликвидацией таких предателей Украины, как Кива и Татарский - источник