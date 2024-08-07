Командовал разгоном мирных протестов во время оккупации Херсонщины: генералу росгвардии сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного военного преступника рф, который причастен к массовым репрессиям против гражданского населения во время оккупации Херсонщины. Речь идет о генерал-лейтенанте владимире спиридонове - командующем Уральского округа войск росгвардии, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, в начале полномасштабной войны чиновник участвовал в захвате Херсонщины и попытках подавления движения сопротивления в регионе.

В ходе разгона мирных протестов в центре Херсона и других захваченных районах области оккупанты посадили в российские тюрьмы несколько сотен участников собраний.

Для этого чиновник задействовал четыре тактические группы, отряд спецназначения и оперативное подразделение Южного округа войск росгвардии, где в то время он был заместителем командующего.

В застенках к потерпевшим применяли многочисленные пытки, которыми рашисты пытались сломить сопротивление кремлевскому режиму.

Накануне освобождения правобережья Херсонщины фигурант организовал переправку подчиненных подразделений росгвардии на левобережную часть области, а сам сбежал в рф, где впоследствии получил повышение в должности.

Добавим

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили спиридонову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать российского военного преступника.

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