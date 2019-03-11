Бывшая сиделка Хокинга отстранена от работы

61-летняя медсестра Патрисия Дауди ухаживала за ученым на протяжении 15 лет, однако в марте 2016 года она прекратила осуществлять медицинский уход за Хокингом в связи решением британского Совета по сестринскому и акушерскому делу (NMC) о приостановлении ее профессиональной деятельности.

Как сообщается, длительное расследования в отношении Дауди было начато после жалобы со стороны семьи Хокинга.

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NMC в феврале 2019 года начал проводить закрытые слушания, которые должны продлится до 21 марта, на них рассматриваются профессиональные аспекты деятельности медсестры.

Отмечается, что в 2004 году десять медсестер, ухаживавших за Хокингом, обвинили его вторую жену Элейн Мейсон в нанесении побоев их пациенту. Была ли Дауди среди тех, кто давал показания полиции, неизвестно. Тогда же выяснилось, что Хокинг неоднократно поступал в больницу с телесными повреждениями неизвестного происхождения в виде сломанного запястья, ран на лице и разбитой губы. Он и его супруга отвергали выдвигаемые обвинения, поэтому полиция не предпринимала никаких действий.

Напомним, Хокинг умер 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже, а родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 21 год у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз — неизлечимое редкое нейродегенеративное заболевание неизвестной этиологии, со временем полностью парализовавшее ученого. В 1985 году Хокинг тяжело заболел, у него было воспаление легких. После серии операций ему была проведена трахеостомия, он утратил способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако подобное физическое состояние не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.