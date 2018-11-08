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Инвалидное кресло, диссертацию и награды Стивена Хокинга продали на аукционе за 1,6 млн долларов США

Киев  •  УНН

 • 15030 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Одно из первых инвалидных кресел британского астрофизика и популяризатора науки Стивена Хокинга (1942 - 2018), его докторская диссертация и коллекция научных наград оказались самыми дорогими лотами на торгах личными вещами ученого, которые завершил в четверг в Лондоне аукционный дом Christie's, передает УНН.

Согласно информации на сайте аукциона, за моторизованное кресло и семь медалей, полученных Хокингом в период между 1975 и 1999 годами, было предложено 297 тысяч фунтов стерлингов (390 тыс. долларов США), а за текст диссертации ученого покупатель, пожелавший сохранить анонимность отдал 585 тыс. фунтов стерлингов (765 тыс. долл.).

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За 40 тыс. фунтов стерлингов (52 тыс. долл.) ушла с молотка черная летная куртка ученого. Копия его книги “Краткая история времени”, которую автор “подписал” отпечатком пальца, была продана за 69 тыс. фунтов стерлингов (90 тыс. долл.). От нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч фунтов было выручено за тексты различных научных работ физика, его фотопортрет, а также сценарий одной из серий мультсериала “Симпсоны”, в которой появлялся Хокинг.

Среди лотов были также одно из приглашений на устроенную физиком в 2009 году вечеринку для путешественников во времени. Её единственным гостем был он сам, поскольку приглашение на нее Хокинг с присущим ему чувством юмора начал отправлять только в 2013 году. Воспользоваться ими и выпить шампанского в компании физика действительно могли бы только те, кто раскроет секрет путешествий во времени.

Кроме вещей Хокинга, участниками электронных торгов “На плечах гигантов” были предложены письма и печатные копии научных работ трех других знаменитых ученых: Исаака Ньютона (1642 — 1727), Чарльза Дарвина (1809 — 1882) и Альберта Эйнштейна (1879 — 1955).

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Как ранее информировал УНН, Хокинг умер 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже, а родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 21 год у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз — неизлечимое редкое нейродегенеративное заболевание неизвестной этиологии, со временем полностью парализовавшее ученого. В 1985 году Хокинг тяжело заболел, у него было воспаление легких. После серии операций ему была проведена трахеостомия, он утратил способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако подобное физическое состояние не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.

Основная область научных изысканий Хокинга — космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, британский физик является автором теории “испарения” черных дыр за счет радиации — это явление получило название “излучение Хокинга”. Ученый — автор множества научно-популярных книг, в том числе таких, как “Черные дыры и молодые вселенные”, “Мир в ореховой скорлупке” и многих других.

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