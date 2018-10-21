Помер лауреат Нобелівської премії з хімії Сімомура
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У японському Нагасакі на 91-му році життя помер лауреат Нобелівської премії з хімії Осаму Сімомура. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.
"У японському Нагасакі на 91-му році життя від природних причин помер лауреат Нобелівської премії з хімії Осаму Сімомура", - сказано у повідомлені.
Довідка УНН: Осаму Сімомура - японсько-американський вчений у галузі органічної хімії і морської біології, лауреат Нобелівської премії з хімії 2008 року за відкриття і розвиток використання зеленого флуоресцентного білка разом з Роджером Тсьеном і Мартіном Чалфі.
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Як повідомляв УНН, вчений, лауреат Нобелівської премії з фізики Леон Ледерман помер 3 жовтня у віці 96 років.