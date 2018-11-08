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Інвалідне крісло, дисертацію і нагороди Стівена Гокінга продали на аукціоні за 1,6 млн доларів США

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Одне з перших інвалідних крісел британського астрофізика та популяризатора науки Стівена Гокінга (1942 — 2018), його докторська дисертація і колекція наукових нагород виявилися найдорожчими лотами на торгах особистими речами вченого, які завершив у четвер у Лондоні аукціонний дім Christie’s, інформує УНН.

Згідно з інформацією на сайті аукціону, за моторизоване крісло та сім медалей, отриманих Гокінгом у період між 1975 і 1999 роками, було запропоновано за 297 тисяч фунтів стерлінгів (390 тис. доларів США), а за текст дисертації вченого покупець, який побажав зберегти анонімність, віддав 585 тис. фунтів стерлінгів (765 тис. дол.).

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За 40 тис. фунтів стерлінгів (52 тис. дол.) пішла з молотка чорна льотна куртка вченого. Копія його книги “Коротка історія часу”, яку автор “підписав” відбитком пальця, була продана за 69 тис. фунтів стерлінгів (90 тис. дол.). Від кількох тисяч до кількох десятків тисяч фунтів було виручено за тексти різних наукових робіт фізика, його фотопортрет, а також сценарій однієї зі серій мультсеріалу “Сімпсони”, в якій з’являвся Гокінг.

Серед лотів було також одне зі запрошень на влаштовану фізиком у 2009 році вечірку для мандрівників у часі. Її єдиним гостем був він сам, оскільки запрошення на неї Гокінг із властивим йому почуттям гумору почав відправляти тільки у 2013 році. Скористатися ними і випити шампанського в компанії фізика дійсно могли б тільки ті, хто розкриє секрет подорожей у часі.

Крім речей Хокінга, учасниками електронних торгів “На плечах гігантів” були запропоновані листи і друковані копії наукових робіт трьох інших знаменитих учених: Ісаака Ньютона (1642 — 1727), Чарльза Дарвіна (1809 — 1882) і Альберта Айнштайна (1879 — 1955).

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Як раніше інформував УНН, Стівен Гокінг помер 14 березня у віці 76 років у себе вдома в Кембриджі, а народився 8 січня 1942 року в Оксфорді. У 21 рік у нього був діагностований бічний аміотрофічний склероз — невиліковне рідкісне нейродегенеративне захворювання невідомої етіології, яке з часом повністю паралізувало вченого. У 1985 році Хокінг важко захворів, у нього було запалення легенів. Після серії операцій йому була проведена трахеостомія, він втратив здатність говорити і став користуватися синтезатором мови. Однак подібний фізичний стан не завадив Гокингу стати одним із найбільш відомих фізиків-теоретиків сучасності.

Основна область наукових пошуків Хокінга — космологія і квантова гравітація, багато часу він приділив вивченню чорних дір. Зокрема, британський фізик є автором теорії “випаровування” чорних дірок за рахунок радіації — це явище отримало назву “випромінювання Гокінга”. Вчений — автор безлічі науково-популярних книг, у тому числі таких, як “Чорні діри і молоді всесвіти”, “Світ у горіховій шкаралупі” і багатьох інших.

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