На 77-му році життя помер вчений Стівен Хокінг
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Всесвітньо відомий фізик Стівен Хокінг помер у віці 76 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Британець був відомий своєю новаторською роботою з чорними дірами та відносностями і був автором ряду популярних наукових книг, включаючи “Коротку історію часу”.
Його діти, Люсі, Роберт і Тім, сказали: “Ми глибоко засмучені тим, що наш коханий батько сьогодні помер. Він був чудовим вченим і надзвичайною людиною, чия робота та спадщина будуть жити протягом багатьох років”.
Вони похвалили його “мужність і наполегливість” і сказали, що його “блиск і гумор” надихнули людей у всьому світі.
Вони додали, що одного разу він сказав: “Це не було б великою частиною всесвіту, якщо вона не була домом для тих людей, яких ви любите. Ми будемо сумувати за ним завжди”.