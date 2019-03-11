Колишня доглядальниця Хокінга відсторонена від роботи

61-річна медсестра Патрісія Дауді доглядала за вченим протягом 15 років, проте в березні 2016 року вона припинила здійснювати медичний догляд за Хокінгом в зв'язку рішенням британської Ради з сестринської і акушерської справи (NMC) про призупинення її професійної діяльності.

Як повідомляється, тривале розслідування щодо Дауді було розпочато після скарги з боку сім'ї Хокінга.

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NMC в лютому 2019 року розпочала проводити закриті слухання, які повинні тривати до 21 березня, на них розглядаються професійні аспекти діяльності медсестри.

Зазначається, що у 2004 році десять медсестер, що доглядали за Хокінгом, звинуватили його другу дружину Елейн Мейсон в нанесенні побоїв їх пацієнтові. Чи була Дауді серед тих, хто давав свідчення поліції, невідомо. Тоді ж з'ясувалося, що Хокінг неодноразово вступав в лікарню з тілесними ушкодженнями невідомого походження у вигляді зламаного зап'ястя, ран на обличчі і розбитої губи. Він і його дружина відкидали висунуті звинувачення, тому поліція не вживала ніяких дій.

Нагадаємо, Хокінг помер 14 березня в віці 76 років у себе вдома в Кембриджі, а народився 8 січня 1942 року в Оксфорді. У 21 рік у нього був діагностований бічний аміотрофічний склероз - невиліковне рідкісне нейродегенеративне захворювання невідомої етіології, яке з часом повністю паралізувало вченого. У 1985 році Хокінг важко захворів, у нього було запалення легенів. Після серії операцій йому була проведена трахеостомія, він втратив здатність говорити і став користуватися синтезатором мови. Однак подібний фізичний стан не завадив Хокінгу стати одним з найбільш відомих фізиків-теоретиків сучасності.