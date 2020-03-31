Бывшего полицейского приговорили к пожизненному заключению за совершение трех умышленных убийств
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. На Харьковщине бывшего полицейского приговорили к пожизненному лишении свободы за совершение трех умышленных убийств пожилых женщин и завладение их имуществом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
“Верховный Суд назначил жителю города Волчанск наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества за совершение разбоя и умышленного убийства (ч. 3 ст. 187, п 6, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины)”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что в период с февраля 2009 года по сентябрь 2010 года бывший сотрудник милиции проникал на территорию домовладения, расположенных в городе Волчанск и Волчанском районе. Мужчина совершил три умышленных убийства пожилых женщин и завладел имуществом на общую сумму более 18,5 тыс. грн.
Так, приговором Чугуевского городского суда Харьковской области от 10 декабря 2014 года указанный мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 187, п 6, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (разбой, соединенный с насилием, совершенное лицом, ранее совершавшим разбой, соединенный с проникновением в жилище, умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений и лицом, ранее совершавшим умышленное убийство) и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.
Сообщается, что прокурор обжаловал этот приговор в Харьковском апелляционном суде на основании несоответствия назначенной степени тяжести преступлений с требованием назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего осужденному имущества.
Приговором коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Харьковского апелляционного суда от 3 июня 2019 года апелляционную жалобу прокурора удовлетворены. Обвиняемому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного. Осужденный обжаловал данный приговор в Верховном суде, не соглашаясь с мерой наказания.
“Верховный Суд в полном объеме исследовав материалы уголовного дела, а также доводы поданной осужденным кассационной жалобы, оставил приговор Харьковского апелляционного суда без изменений”, — добавляется в сообщении.
Напомним, в Днепре двум лицам, ради мобильного телефона убили прохожего, назначили пожизненное заключение.