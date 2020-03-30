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У Дніпрі двом особам, які заради мобільного телефону вбили перехожого, призначили довічне ув’язнення

У Дніпрі двом особам, які заради мобільного телефону вбили перехожого, призначили довічне ув’язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Бабушкінський районний суд Дніпропетровська призначив двом чоловікам, які заради мобільного телефону вбили перехожого довічне позбавлення волі, а їх спільниці - 12 років за ґратами. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

"Суд підтримав позицію Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 та призначив обом чоловікам покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією належного майна, а їх спільниці - 12 років за ґратами з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у квітні 2016 року біля будівлі школи у місті Дніпрі двоє молодиків разом з приятелькою, вступивши у попередню змову, скоїли розбійний напад на перехожого. Діючи з корисливих мотивів, обвинувачені спричинили чоловікові тілесні ушкодження, після чого заволоділи його мобільним телефоном.

"Зрозумівши згодом, що розблокувати викрадений телефон не в змозі через PIN-код, підсудні повернулися на місце злочину та нанесли потерпілому численні удари ногами, палками та ножем по тілу. Від одержаних травм чоловік помер", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, замовниці та посереднику умисного вбивства загрожує довічне позбавлення волі.

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