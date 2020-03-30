В Днепре двум лицам, которые ради мобильного телефона убили прохожего, назначили пожизненное заключение
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Бабушкинский районный суд Днепропетровска назначил двум мужчинам, которые ради мобильного телефона убили прохожего пожизненное лишение свободы, а их сообщнице - 12 лет за решеткой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"Суд поддержал позицию Днепропетровской местной прокуратуры №2 и назначил обоим мужчинам наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией принадлежащего имущества, а их сообщнице - 12 лет за решеткой с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в апреле 2016 года у здания школы в городе Днепре двое парней вместе с приятельницей, вступив в предварительный сговор, совершили разбойное нападение на прохожего. Действуя из корыстных побуждений, обвиняемые нанесли мужчине телесные повреждения, после чего завладели его мобильным телефоном.
"Поняв впоследствии, что разблокировать похищенный телефон не в состоянии из-за PIN-кода, подсудимые вернулись на место преступления и нанесли потерпевшему множественные удары ногами, палками и ножом по телу. От полученных травм мужчина скончался", - отмечается в сообщении.
Напомним, заказчице и посреднику умышленного убийства грозит пожизненное лишение свободы.