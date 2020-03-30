В Днепре двум лицам, которые ради мобильного телефона убили прохожего, назначили пожизненное заключение

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82587 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98966 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102015 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101322 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109199 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97501 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104332 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106383 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131350 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130404 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Днепре двум лицам, которые ради мобильного телефона убили прохожего, назначили пожизненное заключение

В Днепре двум лицам, которые ради мобильного телефона убили прохожего, назначили пожизненное заключение

Киев  •  УНН

 • 13330 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Бабушкинский районный суд Днепропетровска назначил двум мужчинам, которые ради мобильного телефона убили прохожего пожизненное лишение свободы, а их сообщнице - 12 лет за решеткой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"Суд поддержал позицию Днепропетровской местной прокуратуры №2 и назначил обоим мужчинам наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией принадлежащего имущества, а их сообщнице - 12 лет за решеткой с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в апреле 2016 года у здания школы в городе Днепре двое парней вместе с приятельницей, вступив в предварительный сговор, совершили разбойное нападение на прохожего. Действуя из корыстных побуждений, обвиняемые нанесли мужчине телесные повреждения, после чего завладели его мобильным телефоном.

"Поняв впоследствии, что разблокировать похищенный телефон не в состоянии из-за PIN-кода, подсудимые вернулись на место преступления и нанесли потерпевшему множественные удары ногами, палками и ножом по телу. От полученных травм мужчина скончался", - отмечается в сообщении.

Напомним, заказчице и посреднику умышленного убийства грозит пожизненное лишение свободы.

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