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Колишнього поліцейського засудили до довічного ув’язнення через скоєння трьох умисних вбивств

Колишнього поліцейського засудили до довічного ув’язнення через скоєння трьох умисних вбивств

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. На Харківщині колишнього поліцейського засудили до довічного позбавленні волі через скоєння трьох умисних вбивств жінок похилого віку та заволодіння їх майном. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

“Верховний Суд призначив мешканцю міста Вовчанськ покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення розбою та умисного вбивства (ч. 3 ст. 187, п.п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 КК України)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що в період з лютого 2009 року по вересень 2010 року колишній співробітник міліції проникав на територію домоволодінь, розташованих у місті Вовчанськ та Вовчанському районі. Чоловік здійснив три умисних вбивства жінок похилого віку та заволодів майном на загальну суму понад 18,5 тис. грн.

Так, вироком Чугуївського міського суду Харківської області від 10 грудня 2014 року вказаного чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 187, п.п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 КК України (розбій, поєднаний з насильством, вчинений особою, яка раніше вчиняла розбій, поєднаний з проникненням до житла; умисне вбивство, вчинене з корисливого мотиву та особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство) та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Повідомляється, що прокурор оскаржив цей вирок у Харківському апеляційному суді на підставі невідповідності призначеного ступеню тяжкості злочинів з вимогою призначити покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного засудженому майна.

Вироком колегії суддів судової палати у кримінальних справах Харківського апеляційного суду від 3 червня 2019 року апеляційну скаргу прокурора задоволено. Обвинуваченому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого. Засуджений оскаржив даний вирок у Верховному суді, не погоджуючись з мірою призначеного покарання.

“Верховний Суд, у повному обсязі дослідивши матеріали кримінальної справи, а також доводи поданої засудженим касаційної скарги, залишив вирок Харківського апеляційного суду без змін”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі двом особам, які заради мобільного телефону вбили перехожого, призначили довічне ув’язнення.

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