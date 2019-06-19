Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи

Платини был задержан по делу о коррупции при выборе места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

При этом представитель француза Жан-Кристоф Алька утверждал, что чиновника взяли под стражу исключительно для дачи свидетельских показаний. Сделано это было для того, чтобы другие вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками рассмотрения.

Напомним, бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини подал иск в суд Франции. Он попытается доказать, что чиновники Международной федерации футбола (ФИФА) вошли против него в заговор.