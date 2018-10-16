Платіні у суді намагається довести змову чиновників ФІФА

Видання нагадує, що наприкінці 2015 року Йозеф Блаттер, який обіймає посаду президента ФІФА, і Платіні, який займав посаду президента УЄФА, були відсторонені комітетом з етики від футбольної діяльності на вісім років. Також повідомляється, що підставою для відсторонення чиновників став переказ Блаттером 2 млн швейцарських франків з коштів ФІФА на рахунки Платіні.

"У травні швейцарські федеральні прокурори підтвердили, що він (Платіні - ред.) не звинувачується у можливих фінансових правопорушеннях. З вересня 2015 року, він (Платіні - ред.) мав статус "між свідком і обвинуваченим" у кримінальному процесі, порушеному проти Блаттера", - пише видання.

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Відзначається, що звертаючись до суду, Платіні хоче з'ясувати, як інформація про платіж потрапила до швейцарських прокурорів. Платіні також вважає, що це було результатом роботи чиновників, які перешкоджали обранню його президентом ФІФА.

"Є істотні ознаки змови, спрямованої на те, щоб збити Мішеля Платіні", - прокоментував позов адвокат Платіні - Вільям Бурдон.

Нагадаємо, раніше американське видання The Sports Daily повідомило про те, що прізвище віце-президент УЄФА Григорія Суркіса потрапило у звіти фінансових розслідувань ФБР як можливого учасника корупційних дій.

Крім того, видання The Sports Daily, посилаючись на попередні дані внутрішнього розслідування УЄФА, стверджує, що "Суркіс вчинив велику кількість економічних злочинів".

"За попередніми даними, Платіні і Суркіс привласнили близько 150 мільйонів євро, при тому, що Суркіс витратив лише близько 20 мільйонів євро на передвиборну програму Платіні. Є ще одна важлива деталь, яка підтверджує, що Суркіс, Платіні і Блаттер дійсно мали тісні відносини. Очільники УЄФА і ФІФА несподівано вирішили попросити президента України Віктора Януковича і впливового олігарха Ріната Ахметова зробити Суркіса Почесним Президентом Федерації футболу України (ФФУ). Таке рішення дозволило Суркісу працювати у ФІФА і УЄФА без будь-яких проблем", - йдеться у статті.