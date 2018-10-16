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Платини в суде пытается доказать сговор чиновников ФИФА

Платини в суде пытается доказать сговор чиновников ФИФА

Киев  •  УНН

 • 9969 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини подал иск в суд Франции. Он попытается доказать, что чиновники Международной федерации футбола (ФИФА) вошли против него в сговор, передает УНН со ссылкой на AP.

Издание напоминает, что в конце 2015 года Йозеф Блаттер, занимающий должность президента ФИФА, и Платини, занимавший должность президента УЕФА, были отстранены комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Также сообщается, что основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини.

"В мае швейцарские федеральные прокуроры подтвердили, что он (Платини - ред.) не обвиняется в возможных финансовых правонарушениях. С сентября 2015 года, он (Платини - ред.) имел статус "между свидетелем и обвиняемым" в уголовном процессе, возбужденном против Блаттера", - пишет издание.

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Отмечается, что обращаясь в суд, Платини хочет выяснить, как информация о платеже попала к швейцарским прокурорам. Платини также считает, что это было результатом работы чиновников, которые препятствовали избранию его президентом ФИФА.

"Есть существенные признаки сговора, направленного на то, чтобы сбить Мишеля Платини", - прокомментировал иск адвокат Платини - Уильям Бурдон.

Напомним, ранее американское издание The Sports Daily сообщило о том, что фамилия вице-президент УЕФА Григория Суркиса попала в отчеты финансовых расследований ФБР как возможного участника коррупционных действий.

Кроме того, издание The Sports Daily, ссылаясь на предварительные данные внутреннего расследования УЕФА, утверждает, что "Суркис совершил большое количество экономических преступлений".

"По предварительным данным, Платини и Суркис присвоили около 150 миллионов евро, при том, что Суркис потратил только около 20 миллионов евро на предвыборную программу Платини. Есть еще одна важная деталь, которая подтверждает, что Суркис, Платини и Блаттер были действительно в тесных взаимоотношениях. Главы УЕФА и ФИФА неожиданно решили попросить президента Украины Виктора Януковича и влиятельного олигарха Рината Ахметова сделать Суркиса Почетным Президентом Федерации футбола Украины (ФФУ). Такое решение позволило Суркису работать в ФИФА и УЕФА без каких-либо проблем", - говорится в статье.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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