Колишній президент УЄФА Платіні звільнений з-під варти
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Колишній президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні, який у вівторок взятий під варту в Нантері (Франція), був звільнений. Про це повідомляє агентство Франс Прес, передає УНН.
Платіні був затриманий у справі про корупцію під час виборів місця проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року.
При цьому представник француза Жан-Крістоф Алька стверджував, що чиновника взяли під варту виключно для дачі показань свідків. Зроблено це було для того, щоб інші залучені в процес особи не могли домовитися за рамками розгляду.
Нагадаємо, колишній президент Союзу європейських футбольних асоціацій Мішель Платіні подав позов до суду Франції. Він спробує довести, що чиновники Міжнародної федерації футболу (ФІФА) увійшли проти нього у змову.