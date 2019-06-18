Мішель Платіні узятий під варту за підозрою у корупції під час визначення господаря ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Колишній президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні був узятий під варту у вівторок за підозрою в корупції під час виборів місця проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року, пише УНН з посиланням на The Independent.
Повідомляється, що 63-річний француз проходить у справі в статусі “вільного підозрюваного”.
У грудні 2010 року Катар був обраний місцем проведення чемпіонату світу-2022. Пізніше деякі футбольні чиновники звинуватили представників Катару в підкупі голосів на користь своєї заявки. Однак в листопаді 2014 року стало відомо, що спеціальна комісія Міжнародної федерації футболу (ФІФА) провела розслідування, не знайшовши порушень в процесі виборів.
У 2013 році журнал France Football повідомив, що чинний на той момент президент Франції Ніколя Саркозі і Платіні забезпечили перемогу Катару на виборах. За даними французького видання в листопаді 2010 року Саркозі, Платіні, майбутній емір Катару Тамім бін Хамад Аль-Тані і Себастьян Базен, який в той час був основним власником клубу “Парі Сен-Жермен”, зустрілися в Єлисейському палаці. Після тієї публікації Платіні пригрозив France Football судом.
У червні 2014 року деякі британські ЗМІ повідомляли про те, що Платіні перед виборами господаря світової першості 2022 року провело таємну зустріч з колишнім президентом Азіатської конфедерації футболу Мохамедом бін Хаммамом, який роздав хабарів на загальну суму в 5 млн доларів в якості підкупу голосів на користь кандидатури Катару.
Нагадуємо, ФІФА відмовилася від розширення складу учасників ЧС в Катарі до 48 країн.