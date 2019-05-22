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ФІФА відмовилася від розширення складу учасників ЧС в Катарі до 48 країн

ФІФА відмовилася від розширення складу учасників ЧС в Катарі до 48 країн

Київ • УНН

 • 9019 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Склад учасників чемпіонату світу з футболу 2022 року не буде розширено з 32 до 48 команд. Про це повідомляє прес-служба Міжнародної федерації футболу (ФІФА), передає УНН.

Повідомляється, що ФІФА прийшла до висновку, що їй не вистачило часу підготувати країну для проведення додаткових ігор. “Регламент турніру залишиться незмінним”, — йдеться в повідомленні.

У зв’язку зі збереженням числа учасників чемпіонату світу-2022 ФІФА відмовилася і від ідеї проведення деяких матчів турніру за межами Катару.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно заявляв, що існує можливість збільшення числа учасників світової першості вже з чемпіонату світу 2022 року, а також про те, що частина матчів може пройти за межами Катару. Головними кандидатами на проведення чемпіонату разом з Катаром були сусідні Кувейт і Оман. Пізніше представники Оману заявили, що не зацікавлені в проведенні ігор турніру.

У звіті ФІФА наголошується, що однією з причин пошуку другої країни була логістика і необхідність від двох до чотирьох додаткових майданчиків для проведення матчів. Зазначалося, що за участі 48 команд збірним довелося б провести 80 матчів у період з 21 листопада по 18 грудня.

Нагадуємо, у березні цього року розширення кількості учасників ЧС-2022 було відкладено, прийнято новий формат клубного ЧС.

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