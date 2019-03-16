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ФІФА: розширення кількості учасників ЧС-2022 відкладено, прийнято новий формат клубного ЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Зміна формату клубного чемпіонату світу, а також використання системи відеодопомоги арбітрам (VAR) на жіночій світовій першості нинішнього року стали головними рішеннями, прийнятими на засіданні ради Міжнародної федерації футболу (ФІФА) в Майамі, передає УНН з посиланням на сайт FIFA.

ФІФА: розширення кількості учасників ЧС-2022 відкладено, прийнято новий формат клубного ЧС

Рішення з ще однієї важливої теми — питання збільшення кількості команд чемпіонату світу 2022 року — буде прийнято на найближчому конгресі ФІФА в червні. У новому форматі, який передбачає збільшення кількості команд з 32 до 48, фінальний турнір пройде в 2026 році в Канаді, США та Мексиці, чия спільна заявка перемогла на виборах на конгресі ФІФА в Москві влітку минулого року. Питання ж збільшення кількості збірних на турнірі 2022 року в Катарі тоді офіційно не обговорювалося.

Проте президент ФІФА Джанні Інфантіно не раз говорив про можливість збільшення числа команд вже на найближчій світовій першості. При цьому після ради ФІФА в п’ятницю він заявив, що для успішного проведення турніру з 48 командами Катару буде потрібна допомога сусідньої країни — Кувейту або Оману, які займають нейтралітет в дипломатичному конфлікті країн Перської затоки. “Ми повинні проаналізувати цей момент, це рішення непросте”, — сказав Інфантіно з приводу можливого збільшення числа учасників найближчої світової першості.

У прес-релізі за підсумками ради ФІФА наголошується, що підготовка до ЧС-2022 проходить без проблем. Оргкомітет турніру повідомив, що взяв до уваги можливе переформатування турніру, але до прийняття рішення буде продовжувати роботу, виходячи з участі в турнірі 32 збірних.

Рада затвердила зміну формату чемпіонату світу серед клубів. Раніше турнір проходив щорічно в грудні за участю семи команд. ФІФА змінила кількість учасників і терміни проведення: в турнірі братиме участь 24 клуби, а проводитися він буде влітку раз на чотири роки. Перший такий турнір пройде в 2021 році, він повинен буде замінити Кубок конфедерацій.

Вісім команд будуть представляти Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), шість — Американську конфедерацію футболу (CONMEBOL), по три — Конфедерацію футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну (CONCACAF), Африканську конфедерацію футболу (CAF) і Азіатську конфедерацію футболу (AFC ), ще одна — Конфедерацію футболу Океанії (OFC).

Реформа вже викликала негативну реакцію в європейському футболі: ще до того, як Інфантіно оголосив про зміни, 15 членів правління Асоціації європейських клубів (ЕСА), включно з представниками “Манчестер Юнайтед” (Англія), “Реалу”, “Барселони” (обидва — Іспанія ), “Баварії” (Німеччина), ПСЖ (Франція), “Аякса” (Нідерланди), підписали лист на адресу глави ФІФА, в якому йдеться про намір бойкотувати новий турнір.

“Асоціація стурбована відмовою ФІФА дозволити робочій групі провести аудит економічної моделі нового турніру, — йдеться в листі, текст якого наводить німецьке видання Suddeutsche Zeitung. — Такі рішення повинні прийматися після ретельної оцінки відповідних бізнес-аспектів. Рішення про реформування турніру суперечить інтересам європейського футболу”.

Трохи пізніше чіткіше висловився представник ЕСА. “Клуби ECA не братимуть участі в клубному чемпіонаті світу 2021 року пізніше буде оцінена ймовірність участі в турнірі після 2024 року”, — йдеться в заяві, опублікованій агентством Reuters.

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