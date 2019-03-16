ФИФА: расширение количества участников ЧМ-2022 отложено, принят новый формат клубного ЧМ

Решение по еще одной важной теме — вопросу увеличения количества команд чемпионата мира 2022 года — будет принято на ближайшем конгрессе ФИФА в июне. В новом формате, предусматривающем увеличение количества команд с 32 до 48, финальный турнир пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике, чья совместная заявка победила на выборах на конгрессе ФИФА в Москве летом прошлого года. Вопрос же увеличения количества сборных на турнире 2022 года в Катаре тогда официально не обсуждался.

Однако президент ФИФА Джанни Инфантино не раз говорил о возможности увеличения числа команд уже на ближайшем мировом первенстве. При этом после совета ФИФА в пятницу он заявил, что для успешного проведения турнира с 48 командами Катару потребуется помощь соседней страны — Кувейта или Омана, которые занимают нейтралитет в дипломатическом конфликте стран Персидского залива. “Мы должны проанализировать этот момент, это решение непростое”, — сказал Инфантино по поводу возможного увеличения числа участников ближайшего мирового первенства.

В пресс-релизе по итогам совета ФИФА отмечается, что подготовка к ЧМ-2022 проходит без проблем. Оргкомитет турнира сообщил, что взял в расчет возможное переформатирование турнира, но до принятия решения будет продолжать работу, исходя из участия в турнире 32 сборных.

Совет утвердил изменение формата чемпионата мира среди клубов. Раньше турнир проходил ежегодно в декабре с участием семи команд. ФИФА изменила количество участников и сроки проведения: в турнире будет участвовать 24 клуба, а проводиться он будет летом раз в четыре года. Первый такой турнир пройдет в 2021 году, он должен будет заменить Кубок конфедераций.

Восемь команд будут представлять Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), шесть — Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL), по три — Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Африканскую конфедерацию футбола (CAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), еще одна — Конфедерацию футбола Океании (OFC).

Реформа уже вызвала негативную реакцию в европейском футболе: еще до того, как Инфантино объявил об изменениях, 15 членов правления Ассоциации европейских клубов (ЕСА), включая представителей “Манчестер Юнайтед” (Англия), “Реала”, “Барселоны” (оба — Испания), “Баварии” (Германия), ПСЖ (Франция), “Аякса” (Нидерланды), подписали письмо в адрес главы ФИФА, в котором говорится о намерении бойкотировать новый турнир.

“Ассоциация обеспокоена отказом ФИФА разрешить рабочей группе провести аудит экономической модели нового турнира, — говорится в письме, текст которого приводит немецкое издание Suddeutsche Zeitung. — Такие решения должны приниматься после тщательной оценки соответствующих бизнес-аспектов. Решение о реформировании турнира противоречит интересам европейского футбола”.

Чуть позже более четко высказался представитель ЕСА. “Клубы ECA не будут участвовать в клубном чемпионате мира 2021 года, позднее будет оценена вероятность участия в турнире после 2024 года”, — говорится в заявлении, опубликованном агентством Reuters.