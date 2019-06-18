Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции при определении хозяина ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был взят под стражу во вторник по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, пишет УНН со ссылкой на The Independent.
Сообщается, что 63-летний француз проходит по делу в статусе “свободного подозреваемого”.
В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира-2022. Позднее некоторые футбольные чиновники обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако в ноябре 2014 года стало известно, что специальная комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) провела расследование, не найдя нарушений в процессе выборов.
В 2013 году журнал France Football сообщил, что действующий на тот момент президент Франции Николя Саркози и Платини обеспечили победу Катара на выборах. По данным французского издания в ноябре 2010 года Саркози, Платини, будущий эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани и Себастьян Базен, который в то время был основным владельцем клуба “Пари Сен-Жермен”, встретились в Елисейском дворце. После той публикации Платини пригрозил France Football судом.
В июне 2014 года некоторые британские СМИ сообщали о том, что Платини перед выборами хозяина мирового первенства 2022 года провел тайную встречу с бывшим президентом Азиатской конфедерации футбола Мохамедом бин Хаммамом, который раздал взяток на общую сумму в 5 млн долларов в качестве подкупа голосов в пользу кандидатуры Катара.
Напоминаем, ФИФА отказалась от расширения состава участников ЧМ в Катаре до 48 стран.