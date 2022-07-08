Бывший министр финансов Британии Риши Сунак хочет заменить Бориса Джонсона
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак в пятницу объявил о собственной кандидатуры на пост главы Консервативной партии, следовательно и премьер-министра, пишет УНН.
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«Я выдвигаюсь, чтобы стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром», - написал он в Twitter под соответствующим предвыборным видеороликом.
Детали
Сунак рассказывает о своем происхождении, заявляет, что "семья для меня - это все", и настаивает на том, что он не будет кандидатом, предлагающим "утешительные сказки".
Лозунг его кампании: «восстановить доверие, восстановить экономику и восстановить страну».
Контекст
Борис Джонсон 7 июля подал в отставку.
Консерваторы в конце концов решат, кто станет новым премьер-министром, но смогут выбирать только между двумя кандидатами, избранными из более широкого круга депутатов-консерваторов.
Как писал УНН, в своем выступлении, во время которого Джонсон объявил об отставке, он обратился к украинскому народу с обещанием дальнейшей поддержки.