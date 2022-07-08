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Колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак хоче замінити Бориса Джонсона

Колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак хоче замінити Бориса Джонсона

Київ • УНН

 • 213396 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак у п'ятницю оголосив про власну кандидатуру на посаду голови Консервативної партії, відтак і прем'єр-міністра, пише УНН.

Цитата

«Я висуваюсь, щоб стати наступним лідером Консервативної партії і вашим прем'єр-міністром», - написав він у Twitter під відповідним передвиборчим відеороликом.

Деталі

Сунак розповідає про своє походження, заявляє, що "родина для мене - це все", і наполягає на тому, що він не буде кандидатом, який пропонує "втішні казки".

Гасло його кампанії: «відновити довіру, відновити економіку та відновити країну».

Контекст

Борис Джонсон 7 липня подав у відставку.

Консерватори врешті-решт вирішать, хто стане новим прем'єр-міністром, але зможуть обирати лише між двома кандидатами, обраними з ширшого кола депутатів-консерваторів.

Як писав УНН, у своєму виступі, під час якого Джонсон оголосив про відставку, він звернувся до українського народу із обіцянкою подальшої підтримки.

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