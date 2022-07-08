Колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак хоче замінити Бориса Джонсона
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак у п'ятницю оголосив про власну кандидатуру на посаду голови Консервативної партії, відтак і прем'єр-міністра, пише УНН.
Цитата
«Я висуваюсь, щоб стати наступним лідером Консервативної партії і вашим прем'єр-міністром», - написав він у Twitter під відповідним передвиборчим відеороликом.
Деталі
Сунак розповідає про своє походження, заявляє, що "родина для мене - це все", і наполягає на тому, що він не буде кандидатом, який пропонує "втішні казки".
Гасло його кампанії: «відновити довіру, відновити економіку та відновити країну».
Контекст
Борис Джонсон 7 липня подав у відставку.
Консерватори врешті-решт вирішать, хто стане новим прем'єр-міністром, але зможуть обирати лише між двома кандидатами, обраними з ширшого кола депутатів-консерваторів.
Як писав УНН, у своєму виступі, під час якого Джонсон оголосив про відставку, він звернувся до українського народу із обіцянкою подальшої підтримки.