Колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак хоче замінити Бориса Джонсона

Цитата

«Я висуваюсь, щоб стати наступним лідером Консервативної партії і вашим прем'єр-міністром», - написав він у Twitter під відповідним передвиборчим відеороликом.

Деталі

Сунак розповідає про своє походження, заявляє, що "родина для мене - це все", і наполягає на тому, що він не буде кандидатом, який пропонує "втішні казки".

Гасло його кампанії: «відновити довіру, відновити економіку та відновити країну».

Контекст

Борис Джонсон 7 липня подав у відставку.

Консерватори врешті-решт вирішать, хто стане новим прем'єр-міністром, але зможуть обирати лише між двома кандидатами, обраними з ширшого кола депутатів-консерваторів.

Як писав УНН, у своєму виступі, під час якого Джонсон оголосив про відставку, він звернувся до українського народу із обіцянкою подальшої підтримки.