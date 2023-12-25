Количество жертв землетрясения в Китае возросло до 149, двое до сих пор считаются пропавшими без вести

Одно из самых мощных землетрясений в Китае за последние годы унесло жизни по меньшей мере 149 человек в отдаленном северо-западном регионе, два человека до сих пор считаются пропавшими без вести после землетрясения магнитудой 6,2, которое произошло неделю назад, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Эпицентр подземных толчков находился в провинциях Ганьсу и Цинхай.

По меньшей мере 131 человек погиб в результате землетрясения в Китае

Напомним,

Землетрясение произошло в понедельник, 18 декабря, примерно в 1300 км к юго-западу от Пекина. Согласно данным Китайского центра исследования, землетрясение имело глубину очага 10 км. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 113 человек в провинции Ганьсу и 18 - в соседней провинции Цинхай; сотни тысяч домов также были повреждены.