По меньшей мере 131 человек погиб в результате землетрясения в Китае
Киев • УНН
В результате сильного землетрясения на северо-западе Китая погиб по меньшей мере 131 человек, также многие люди оказались под завалами в условиях низких температур. Землетрясение поразило провинции Ганьсу и Цинхай, повредив тысячи домов.
Количество жертв землетрясения, произошедшего на северо-западе Китая, в провинциях Ганьсу и Цинхай, возросло до 131. Люди, оказавшиеся оказавшиеся под завалами, рискуют замерзнуть на морозе.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua и CCTV.
Детали
По меньшей мере 131 человек погиб в результате сильного землетрясения на северо-западе Китая. Согласно сообщению информационного агентства Синьхуа, еще четыре жертвы были найдены в провинции Цинхай после землетрясения в понедельник.
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Люди, оказавшиеся под завалами. оказались под завалами, рискуют замерзнуть на морозе, пока ждут спасения. Ожидается, что в среду, 20 декабря, температура вблизи эпицентра опустится до -17°C.
Напомним,
Землетрясение произошло в понедельник, 18 декабря, примерно в 1300 км к юго-западу от Пекина. Согласно данным Китайского центра исследования, землетрясение имело глубину очага 10 км. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 113 человек в провинции Ганьсу и 18 - в соседней провинции Цинхай; сотни тысяч домов также были повреждены.
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Тысячи пожарных и спасателей были отправлены в зону стихийного бедствия.
Лечение и спасение пострадавших, а также аварийно-восстановительные работы все еще продолжаются
По сообщениям китайских государственных СМИ, в провинцию Ганьсу было отправлено 2 500 палаток, 20 000 пальто и 5 000 раскладных кроватей.
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По меньшей мере 131 человек погиб в результате землетрясения в Китае
В результате сильного землетрясения на северо-западе Китая погиб по меньшей мере 131 человек, также многие люди оказались под завалами в условиях низких температур. Землетрясение поразило провинции Ганьсу и Цинхай, повредив тысячи домов.
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