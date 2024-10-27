Количество жертв сегодняшних российских ударов по Херсону возросло

Количество погибших в результате вражеских ударов по Херсону возросло до трех. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

"Стало известно о еще одном погибшем в Херсоне.

Травмы, несовместимые с жизнью, в результате вражеского обстрела Днепровского района города получил 61-летний мужчина. Таким образом, оккупанты сегодня убили в Херсоне трех мужчин", - сообщил Мрочко.

Кроме этого погибшего еще один мужчина (1952 г.р.) погиб в результате сброса врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе города. Также, днем российские оккупанты ударили по Центральному району Херсона - под удар попало почтовое отделение. В результате удара один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, другой получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию, множественные осколочные ранения.

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