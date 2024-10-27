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росія атакує Херсонщину: літній чоловік загинув від дрона, четверо поранених

Київ • УНН

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У Херсоні внаслідок атаки російського БПЛА загинув 71-річний чоловік. Через обстріли у Білозерці, Бериславі та Комишанах поранено трьох жінок та одного чоловіка.

росія атакує Херсонщину: літній чоловік загинув від дрона, четверо поранених

російські військові з ранку неділі продовжують атакувати населені пункти Херсонщини. У Херсоні внаслідок атаки БПЛА загинув 71-річний чоловік. Ще три жінки і один чоловік отримали поранення через обстріли Білозерки, Берислава та селища Комишани. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна та ОВА.

Деталі

У Херсоні через атаку російського безпілотника загинув місцевий житель. Окупанти скинули вибухівку з дрона на 71-річного чоловіка - він дістав травми, несумісні з життям.

Також ворог з артилерії вдарив по Білозерці. Постраждали двоє літніх людей.

У 75-річної жінки - вибухова травма та уламкове поранення руки. Медики надали їй необхідну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

62-річна жінка також отримала вибухову травму, контузію та перелом стегна. Її доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Також близько першої години дня під ворожий вогонь потрапило селище Комишани. Внаслідок російського обстрілу поранення дістав чоловік, 62 років. Каретою "швидкої" його доправили до лікарні.

В чоловіка - вибухова та черепно-мозкова травми, а також поранення попереку та стегна. 

Сьогодні опівдні армія рф скинула вибухівку з дрона на жительку Берислава.

Постраждала 60-річна жінка. Вона самостійно звернулась за меддопомогою. Потерпіла дістала мінно-вибухову травму та контузію.

Нагадаємо

Сили ворога минулої доби, 26 жовтня, обстріляли 18 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши 23 приватні будинки та інфраструктуру. Внаслідок атак загинуло 2 людини, 8 отримали поранення.

Тетяна Краєвська

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