россия атакует Херсонщину: пожилой мужчина погиб от дрона, четверо раненых
Киев • УНН
В Херсоне в результате атаки российского БПЛА погиб 71-летний мужчина. Из-за обстрелов в Белозерке, Бериславе и Камышанах ранены три женщины и один мужчина.
российские военные с утра воскресенья продолжают атаковать населенные пункты Херсонщины. В Херсоне в результате атаки БПЛА погиб 71-летний мужчина. Еще три женщины и один мужчина получили ранения из-за обстрелов Белозерки, Берислава и поселка Камышаны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина и ОВА.
Детали
В Херсоне из-за атаки российского беспилотника погиб местный житель. Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 71-летнего мужчину - он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Также враг из артиллерии ударил по Белозерке. Пострадали двое пожилых людей.
У 75-летней женщины - взрывная травма и осколочное ранение руки. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
62-летняя женщина также получила взрывную травму, контузию и перелом бедра. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Также около часа дня под вражеский огонь попал поселок Камышаны. В результате российского обстрела ранения получил мужчина, 62 лет. Каретой "скорой" его доставили в больницу.
У мужчины - взрывная и черепно-мозговая травмы, а также ранения поясницы и бедра.
Сегодня в полдень армия рф сбросила взрывчатку с дрона на жительницу Берислава.
Пострадала 60-летняя женщина. Она самостоятельно обратилась за медпомощью. Пострадавшая получила минно-взрывную травму и контузию.
Напомним
Силы врага за прошедшие сутки, 26 октября, обстреляли 18 населенных пунктов Херсонской области, повредив 23 частных дома и инфраструктуру. В результате атак погибло 2 человека, 8 получили ранения.