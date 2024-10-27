россия атакует Херсонщину: пожилой мужчина погиб от дрона, четверо раненых

ukenru
Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 124539 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 172910 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 173077 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 139740 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 214101 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 150685 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 148779 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
25 октября 2024, 08:44 • 218607 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 153302 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 153023 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Запорожская область под ударом: враг совершил 355 атак за сутки по 10 населенным пунктам

Запорожская область под ударом: враг совершил 355 атак за сутки по 10 населенным пунктам

05:18 • 17180 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов

Киев отразил ночную атаку дронов

05:28 • 31005 просмотра
Террористическая страна атаковала дронами энергетические объекты на Сумщине

Террористическая страна атаковала дронами энергетические объекты на Сумщине

05:35 • 27870 просмотра
Потери агрессора за сутки: более 1400 военных и десятки единиц техники

Потери агрессора за сутки: более 1400 военных и десятки единиц техники

05:44 • 22190 просмотра
Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

06:02 • 103480 просмотра
публикации
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 172909 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

26 октября 2024, 07:29 • 173077 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 214101 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

25 октября 2024, 08:44 • 218607 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

25 октября 2024, 08:39 • 196899 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

06:02 • 103480 просмотра
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

25 октября 2024, 15:32 • 116201 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

25 октября 2024, 08:13 • 152048 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

24 октября 2024, 17:09 • 123883 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 130555 просмотра
Актуальное
россия атакует Херсонщину: пожилой мужчина погиб от дрона, четверо раненых

россия атакует Херсонщину: пожилой мужчина погиб от дрона, четверо раненых

Киев  •  УНН

12:49 • 6162 просмотра

Read in English

В Херсоне в результате атаки российского БПЛА погиб 71-летний мужчина. Из-за обстрелов в Белозерке, Бериславе и Камышанах ранены три женщины и один мужчина.

российские военные с утра воскресенья продолжают атаковать населенные пункты Херсонщины. В Херсоне в результате атаки БПЛА погиб 71-летний мужчина. Еще три женщины и один мужчина получили ранения из-за обстрелов Белозерки, Берислава и поселка Камышаны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина и ОВА.

Детали

В Херсоне из-за атаки российского беспилотника погиб местный житель. Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 71-летнего мужчину - он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Также враг из артиллерии ударил по Белозерке. Пострадали двое пожилых людей.

У 75-летней женщины - взрывная травма и осколочное ранение руки. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

62-летняя женщина также получила взрывную травму, контузию и перелом бедра. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Также около часа дня под вражеский огонь попал поселок Камышаны. В результате российского обстрела ранения получил мужчина, 62 лет. Каретой "скорой" его доставили в больницу.

У мужчины - взрывная и черепно-мозговая травмы, а также ранения поясницы и бедра. 

Сегодня в полдень армия рф сбросила взрывчатку с дрона на жительницу Берислава.

Пострадала 60-летняя женщина. Она самостоятельно обратилась за медпомощью. Пострадавшая получила минно-взрывную травму и контузию.

Напомним

Силы врага за прошедшие сутки, 26 октября, обстреляли 18 населенных пунктов Херсонской области, повредив 23 частных дома и инфраструктуру. В результате атак погибло 2 человека, 8 получили ранения.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonХерсон