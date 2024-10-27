Херсонщина під обстрілом: є жертви та пошкодження житлової інфраструктури
Київ • УНН
Сили ворога обстріляли 18 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши 23 приватні будинки та інфраструктуру. Внаслідок атак загинуло 2 людини, 8 отримали поранення.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися кілька населених пунктів Херсонської області. На жаль, є постраждалі та загиблі. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Згідно з інформацією, від терористичних агресій потерпали Херсон, Антонівка, Берислав, Станіслав, Веселе, Михайлівка, Софіївка, Томина Балка, Широка Балка, Білозерка, Шляхове, Микільське, Зміївка, Одрадокам'янка, Дніпровське, Придніпровське, Садове, Осокорівка.
Противник завдав ударів по житлових кварталах, пошкодивши 23 приватні будинки, газопровід і автомобіль.
На жаль, внаслідок даного терору загинули 2 людини, ще 8 осіб отримали поранення.
Ворожий артилерійський удар по Херсонщині: є жертви серед цивільних27.10.24, 03:25 • 105186 переглядiв