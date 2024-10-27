Херсонщина под обстрелом: есть жертвы и повреждения жилой инфраструктуры

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались несколько населенных пунктов Херсонской области. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Согласно информации, от террористических агрессий страдали Херсон, Антоновка, Берислав, Станислав, Веселое, Михайловка, Софиевка, Томина Балка, Широкая Балка, Белозерка, Шляховое, Никольское, Змеевка, Одрадокаменка, Днепровское, Приднепровское, Садовое, Осокоровка.

Противник нанес удары по жилым кварталам, повредив 23 частных дома, газопровод и автомобиль.

К сожалению, в результате данного террора погибли 2 человека, еще 8 человек получили ранения.

Вражеский артиллерийский удар по Херсонщине: есть жертвы среди гражданских