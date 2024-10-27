Вражеский артиллерийский удар по Херсонщине: есть жертвы среди гражданских
Киев • УНН
В результате артиллерийского обстрела войсками противника села Станислав на Херсонщине погибли двое мужчин. Жертвы получили смертельные ранения и погибли на месте.
На Херсонщине в результате обстрела погибли два человека. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Армия врага нанесла артиллерийский удар по населенному пункту Станислав на Херсонщине. В результате обстрела двое мужчин получили смертельные ранения и погибли на месте.
Эта трагедия стала еще одним печальным подтверждением террористических действий агрессора против мирного населения.
Обстрел Херсонщины: погибли 3 человека, 7 человек пострадали26 октября 2024, 04:52 • 71142 просмотра